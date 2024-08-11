Tokat'ın Sulusaray ilçesinde anız yangını: 7 dönüm alan zarar gördü
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Seyittekke çukuru mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü.
Seyittekke çukuru mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sulusaray ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiye ekipleri ve jandarmanın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 7 dönümlük alan zarar gördü.