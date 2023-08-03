Tokat'ın Niksar ilçesinde 'Sosyal Market' açıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'Sosyal Market' açıldı.

Niksar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Sosyal Market' projesini hayata geçirdi. Belediye İş Merkezi altında kurulumu tamamlanan marketten ihtiyaç sahipleri NiksarKart ile ücretsiz alışveriş yapabilecek. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paranın geçmediği tek market; Niksar Belediyesi Sosyal Market faaliyete geçti. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyacı yönünde alışverişlerini yapabilecekleri Sosyal Market Projemizi Belediyemiz İş Merkezi altında kurulumunu tamamladık. Gıda Market ile Giyim Market projemizi tek çatı altında topladığımız proje ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ihtiyaçlarına binaen kendilerine belirlenen miktarla alışverişlerini NiksarKart ile yapabilecekler, ilçemize hayırlı olsun" dedi. - TOKAT