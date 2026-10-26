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Tokat Erbaa'da tır ile traktör çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Tokat Erbaa'da tır ile traktör çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Erbaa'da D-100 kara yolu Yeni Mahalle Kavşağı'nda tır ile traktörün çarpıştığı kazada traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Erbaa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Zülfikir Bolat (71) idaresindeki 60 EV 501 plakalı traktör, D-100 kara yolu Yeni Mahalle Kavşağı'nda B.A. (34) yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Hatice Bolat (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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