Haberler

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallede pide dağıttı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallede pide dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pidelerini Perakende Mahallesi'nde vatandaşlara ikram etti. Başkan Yazıcıoğlu, belediye ekipleriyle birlikte mahallede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallede pide dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Perakende Mahallesi'nde Tokat Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pidelerini vatandaşlara ikram etti.

Mahalle Muhtarı Kazım Ay ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Yazıcıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden, uyumadan, dinlenmeden, durmadan, yorulmadan hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Biz asla mesai mefhumu gözetmiyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimizin her mahallesinde, her sokağında vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler