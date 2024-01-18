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Tokat Artova'da Eski Hastane Binası Öğrenci Yurduna Dönüştürüldü

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Tokat'ın Artova ilçesinde bulunan eski hastane binası, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurda dönüştürüldü. Belediye Başkanı Lütvü Yalçın, öğrencilerin yurt sıkıntısını gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tokat'ın Artova ilçesinde bulunan eski hastane binası üniversite öğrencileri için yurda dönüştürüldü.

Artova Belediyesi, 2021 yılında bakım yapılarak Altınova Mahallesi'ndeki 2 bin metrekare kapalı alanı bulunan eski devlet hastanesi binasını, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci yurduna dönüştürdü.

Belediye Başkanı Lütvü Yalçın, AA muhabirine, belediye başkanı olmadan önce mesleğinin öğretmen olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yurt sıkıntısını bilen insan olduğunu ifade eden Yalçın, "Artova gibi küçük yerlerde barınma sorunu kaçınılmazdı. Eski Yatılı Bölge İlkokulu'nu (YİBO), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksekokulu'na çevirdik. Yanındaki binayı da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) tahsis ettirerek yurt binası oldu. Okul büyük öğrenci sayısı artınca KYK yetmez oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt sıkıntısını nasıl giderebilir diye işe başladıklarını dile getiren Yalçın, "İlk önce Belediyemize ait 5 evi öğrencilerimize tahsis ettik. Burada yaklaşık 70 öğrencimiz kalıyordu. Bu evler de dolunca eski hastane binamız belediyeye tahsis edilmişti. Öğrencilerimiz için kaçınılamaz mekandı. Belli bir meblağ ile binadaki gerekli hazırlıkları yaptık. Şu anda 120 öğrencimiz kalmakta. Hepsi kız öğrencimiz. Öğrencilerimizin tüm imkanlarını karşılamaktayız. Sabah kahvaltımız ve akşam yemeğimiz mevcut. Yüksekokulumuz buraya uzak olduğu için servisini de biz yapmaktayız." dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Ak da "Çocuk koruma bakım hizmetleri okuyorum. Artova Belediyesinin misafirhanesinde kalıyorum. Yemeklerimiz güzel. Hijyen gayet güzel. Hizmetlerden memnunum. Başkanımız Lütvü Yalçın'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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