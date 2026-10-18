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Toç Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nde genel kurul sonrası başkanlığa Hasan Gürsoy seçildi

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Toç Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nde genel kurul sonrası başkanlığa Hasan Gürsoy seçildi
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Toç Bir-Sen Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde Hasan Gürsoy şube başkanlığına seçildi. Gürsoy, yeni dönemde çalışanların hak ve menfaatleri için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek destek veren üyelere teşekkür etti.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen genel kurulda, gelir ve gider raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından??????? seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen ve 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde, Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Gürsoy, katılım sağlayan ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurula, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakahya, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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