Titan denizaltısındaki kazanın nedeni mühendislik hatası

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısında yaşanan kazanın nedeninin mühendislik hatası olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının 2023'te geçirdiği kazaya ilişkin nihai raporunu yayımladı.

Titan'a ilişkin mühendislik sürecinin "hatalı" olduğu belirtilen raporda, aracın dayanıklılık gereksinimlerini karşılayamadığına işaret edildi.

Raporda ayrıca, OceanGate'in Titan'ı "yeterince test etmediği" ve gerçek dayanıklılığının farkında olunmadığı da vurgulandı.

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos'ta yayımlanan raporda da, şirketin güvenlik prosedürlerinin "son derece kusurlu" olduğu ve güvenlik protokolleri ile alınan önlemler arasında "göze çarpan farklılıklar" bulunduğu kaydedilmişti.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti

OceanGate şirketine ait, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki denizaltı Titan, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış gerçekleştirmişti.

Titan, patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.