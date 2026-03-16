Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde manevra yapan bir tır, 52 yaşındaki Bahar Durmaz'a çarptı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Durmaz hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde, A.K. yönetimindeki 09 AGA 933 plakalı tır manevra yaptığı esnada Bahar Durmaz'a (52) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez