TIR'ın Çarptığı Kadının Bacağı Ampute Edildi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Medine Bağlan'ın kopan sağ bacağı ampute edildi. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Pazar alışverişine giden Medine Bağlan, yolun karşısına geçmek için bulvara çıktı. Bu sırada yoldan geçen plakası öğrenilemeyen bir TIR, Bağlan'a çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Bağlan ambulansla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bağlan'ın sağ bacağı ampute edilirken; hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.