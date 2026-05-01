TIR aydınlatma direğine çarpıp, devrildi; 1 yaralı
SAMSUN'un Terme ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilen TIR'ın şoförü yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Terme ilçesi Samsun – Ordu kara yolu Miliç mevkisinde meydana geldi. Aydın G.'nin (56) kontrolünü yitirdiği 61 AJV 794 plakalı TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı