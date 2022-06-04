TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (65) yaşamını yitirdi. DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hayrettin Bektaş (65) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hayrettin Bektaş (65) yönetimindeki 81 ER 869 plakalı motosiklet, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp altına girdi. TIR yoluna devam ederken, Bektaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. KOCAELİ'DE YAKALANDI Polis ekipleri, kamera görüntülerinden 41 ED 004 plakalı TIR'ı tespit etti. Kocaeli'de bir TIR parkında durduğunu tespit edilen aracın sürücüsü Fatih B. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta kan izleri ile Bektaş'a ait uzuv parçalarına rastlandı. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel Hayrettin Bektaş İstanbul Kaynaşlı Güncel Haberler

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