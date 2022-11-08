TikTok'ta oğlunu dans ettirip para toplayan baba tepki çekti

TikTok'ta binlerce takipçisi olan bir hesaptan yapılan canlı yayında, bir babanın oğlunun dans ettiği anları yayınlaması ve bunun karşılığında izleyicilerden para dilendiği anlar yaşandı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta yayınlanan bir canlı yayın, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir babanın, oğlu olduğu öne sürülen gencin dans etmesini kayda alması ve bunun karşılığında izleyicilerden para istemesi yer alıyor.

DANSI İZLETİP PARA DİLENDİ

Oğlunun dansını TikTok kullanıcılarına izleterek para kazanma peşinde olan adamın bu tavrı, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Şahsın para geldikçe daha da eğlenmesine ve oğlunun dansını bu şekilde paylaşması büyük tepki çekti.