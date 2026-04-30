TİKA, Hırvatistan'daki Petrinja Radyosunun teknik altyapısını yeniledi

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski radyo kanallarından biri olan Petrinja Radyosuna teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun'un katılımıyla gerçekleşen törende Petrinja Radyosuna sağlanan teknik ekipmanın teslim edildiği belirtildi.

Sağlanan destekle radyonun yayın kapasitesinin artırılması ve daha kaliteli içerik sunulabilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, yeni bir yere geçiş yapan radyonun daha iyi teknik altyapıyla yayın hayatına devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, radyonun 1945'te kurulduğuna değinilerek, Hırvatistan'ın en eski radyo kanallarından biri olan Petrinja'nın savaş ve doğal afetlere rağmen 81 yıldır faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Hırvatistan'da 2020'de Petrinja kenti yakınlarında meydana gelen büyük depremde radyodaki teknik ekipmanların büyük bir kısmının zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, deprem sonrası radyonun yayınlarına bir süre konteynerde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Haberler.com
500

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı