TİKA, Hırvatistan'daki Petrinja Radyosunun teknik altyapısını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski radyo kanallarından biri olan Petrinja Radyosuna teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun'un katılımıyla gerçekleşen törende Petrinja Radyosuna sağlanan teknik ekipmanın teslim edildiği belirtildi.

Sağlanan destekle radyonun yayın kapasitesinin artırılması ve daha kaliteli içerik sunulabilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, yeni bir yere geçiş yapan radyonun daha iyi teknik altyapıyla yayın hayatına devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, radyonun 1945'te kurulduğuna değinilerek, Hırvatistan'ın en eski radyo kanallarından biri olan Petrinja'nın savaş ve doğal afetlere rağmen 81 yıldır faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Hırvatistan'da 2020'de Petrinja kenti yakınlarında meydana gelen büyük depremde radyodaki teknik ekipmanların büyük bir kısmının zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, deprem sonrası radyonun yayınlarına bir süre konteynerde devam ettiği kaydedildi.