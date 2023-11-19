TİKA'dan Afganistan'da terzi adayı engelli kadınlara malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Belh vilayetinde terzi adayı engelli kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarına malzeme desteği yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Belh vilayetinde terzi adayı engelli kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kurslarına malzeme desteği yaptı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, destek kapsamında toplam 19 biçki ve dikiş makinası, çeşitli miktarlarda kumaş ve gerekli malzemeler kursları düzenleyen Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.

Derneğin Mezar-ı Şerif Şubesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Belh Çalışma ve Sosyal İşleri Müdürü Müftü Nasir Ahmet Ebu Halit, Belh Eğitim Müdürü Mevlevi Muhammed Naim Belhi ile çok sayıda dernek yetkilisi ile kursiyer katıldı.

Eğitimler kapsamında, yaklaşık 20 engelli kadının 6 ay boyunca meslek edindirme kurslarına katılacağı kaydedildi.

Afganistan Şehitler ve Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hacı Zekrullah Mazlumyar, konuşmasında TİKA'nın engellilere yönelik kalıcı ve sürdürülebilir projelere destek verdiğini belirterek, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Mazlumyar, kursiyerlerin meslek sahibi olduktan sonra aile ekonomilerine katkı sunacağını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Taşdemir de TİKA'nın destekte bulunduğu kursları bitiren katılımcıların kısa sürede iş bulduğunu ifade etti.

Taşdemir, TİKA'nın dezavantajlı gruplara yönelik desteğe ağırlık verdiğini ve bu tür yardımların süreceğini bildirdi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi olarak, daha önce de engelli kadınlara yönelik halı dokumacılığı, sıvı ve katı sabun yapımı, biçki-dikiş-nakış, engelli erkeklere yönelik de cep telefonu, tablet ve ayakkabı tamirciliği, demir doğrama ile metal kaynakçılığı gibi alanlarda destekte bulunduklarını söyleyen Taşdemir, mezun olan yaklaşık 200 engelli bireyin iş bularak aile ekonomisine katkı sunmaya başladığını dile getirdi.