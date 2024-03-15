TİKA, Afganistan'da 400 aileye gıda yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan kapsamında dar gelirli ailelere yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Afganistan Şehitler ve Engellileri Koruma Derneği işbirliğiyle Belh, Cüzcan, Faryab ve Sar-e Pol vilayetlerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımında bulunulduğu ifade edildi.

Yardımlar, Cüzcan'ın Şibirgan ilçesindeki Cüzcan Mesleki Teknik Enstitüsü kampüsünde düzenlenen bir törenle ailelere teslim edildi.

Her aileye 50 kilogram un, 20 kilogram pirinç ve 10 litre yağa ek olarak çay, şeker ve tuz gibi çeşitli malzemeleri içeren gıda kolisi dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Cüzcan Valisi Kari Gül Heyder Şafak, ramazanın bereket ve paylaşım ayı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, kış mevsiminde ve ramazan ayında özellikle dar gelirli ailelerin yanında olarak bir kez daha Afganistan halkının kardeşi olduğunu ispatladı." ifadesini kullandı.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir de "Türk milleti her zaman Afgan kardeşlerinin yanındadır. Ülkemizin resmi kalkınma Ajansı TİKA, dünya çapındaki kalkınma projelerini hayata geçirmesinin yanı sıra, ramazan ayı münasebetiyle de insani yardımlarını sürdürüyor." dedi.