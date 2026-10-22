TİKA Başkanı Eren, Türk Devletleri programında Türk dünyasını vurguladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında (TİKA) "Bağımsızlıklarının 35. Yılında Türk Devletleri ve TİKA" programı yapıldı.

Başkentte düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, TİKA Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

TİKA Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın, bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleriyle Türkiye'nin her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkisini geliştirmek için kurulmuş bir kurum olduğunu söyledi.

Türk devletlerinin kendileri için çok ayrı bir yerinin olduğunu dile getiren Eren, "İlk ofislerimizi Kırgızistan'da, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da kuruyoruz. Tabii hemen ardından Balkanlar'da, Moldova'da, Bosna'da ve daha sonra, 2005'ten sonra Afrika'da. Şu an Filipinler'den Meksika'ya, Kolombiya'dan Senegal'e kadar dünyanın 57 farklı noktasında TİKA ofisleri mesai arkadaşlarımızın çabalarıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii bunların hepsi çok kıymetli ama Türk dünyası TİKA'nın sebebi vücudu." ifadelerini kullandı.

Eren, Türk dünyasına yapılan çalışmalarda emeği geçen eski başkanlara teşekkür etti.

"Şundan çok büyük bir iç huzuru duyuyoruz; Türkiye olarak ve TİKA olarak. 35 sene önce başlayan çalışmalarda, bugün geldiğimiz noktada artık bu ülkeler, yardım alan ülke değil, yardım yapan ülke ve beraber kalkındığımız ülkeler olduğunu görüyoruz her anlamda." diyen TİKA Başkanı Eren, bu ülkelerle beraber kalkınma projeleri yaptıklarını belirtti.

Eren, TİKA'nın 15 yıl önce Türk cumhuriyetlerinde yaptığı projelerle bugünkü projelerin içeriğinin artık farklılık gösterdiğini aktardı.

"Ata yurdumuzla işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Türk tipi kalkınma işbirliği modeli diyoruz ve bu modelde samimiyeti, eşitliği, adil ortaklığı ve gerçek ihtiyaçları önemsiyoruz." ifadelerini kullanan Eren, Türk devletlerinin her bir noktasında çalışmalarını gururla yürüteceklerinin altını çizdi.

"Bu kurumun kurulma amacı yani sebebi vücudu aslında Türk dünyası"

Abdullah Eren, kurumunun 1992'de kurulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu kurumun kurulma amacı yani sebebi vücudu, aslında Türk dünyası. Biliyorsunuz Türk milletinin ata yurdu, Türkistan coğrafyası. 35 yılda 6 binden fazla projeyi tüm bu ülkelerde hayata geçirdik. Tarihi, kültürel mirasımıza sahip çıktık. Hastaneler inşa ettik, okullar inşa ettik. Tarım projeleri yaptık, istihdam sağlayan projeler yaptık."

Eren, Türk tarihi için çok önemli olan Göktürkler döneminden kalma, tarihteki ilk Türk ifadesinin geçtiği Tonyukuk Yazıtları'nın müzesini tamamladıklarını, müzenin ziyaretçilere açılacağını söyledi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov da Özbekistan'ın, bağımsızlığının 35 yılında ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve uluslararası işbirliği alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini, TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyetlerini ve desteklerini takdir ettiklerini dile getirdi.

"TİKA, ülkemizde birçok alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar halklarımız için çok faydalı." diyen Haydarov, Türk doktorlarının Özbek meslektaşlarıyla çalışmasının bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemli olduğunu, bu çalışmaların sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Haydarov; Semerkant, Buhara ve Hive gibi şehirlerin Türk-İslam tarihinin önemli merkezleri olduğunu, bu ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasında TİKA'nın çalışmalarını çok değerli bulduklarını vurguladı.

"TİKA'nın önemi, yalnızca hayata geçirilen projelerin sayısıyla ölçülemez"

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev ise TİKA'nın Kırgızistan'daki çalışmalarının ülkenin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren ülkelerinin kalkınma sürecine eşlik ettiğini dile getirdi.

"TİKA'nın önemi, yalnızca hayata geçirilen projelerin sayısıyla ölçülemez. Asıl önem taşıyan husus, bu projelerin insanların günlük yaşamına dokunması, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması, üretim kapasitesini geliştirmesi ve ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmesidir." diye konuşan Kazakbaev, TİKA'nın çalışmalarının Türk dünyasındaki dayanışmanın yalnızca söylemde kalmadığını, insanların hayatlarında karşılık bulduğunu aktardı.

TİKA'nın Kırgızistan'daki faaliyetlerinin ülkesinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarını ve kalkınma önceliklerini kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu kaydeden Kazakbaev, TİKA'ya Kırgızistan'da yaptığı çalışmalar ve ülkesinin kalkınmasına sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, TİKA'nın Orta Asya ülkelerindeki çalışmalarını içeren fotoğraf sergisi gezildi ve akademik panel düzenlendi.

Kaynak: AA