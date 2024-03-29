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TİKA, Afganistan'daki Yetimhanelerde İftar Programı Düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzey vilayetlerindeki yetimhanelerde iftar programı düzenledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan kapsamında sürdürülen yardım programlarının devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Afganistan'ın kuzey vilayetleri Belh, Badahşan, Tahar, Cüzcan ve Sar-e Pol'deki 6 yetimhanede 1000 yetim için iftar programı düzenlendi.

Mezar-ı Şerif Yetimhanesi ile Mezar-ı Şerif Hikmet Derneği Yetimhanesinde kalan çocuklar için Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği yerleşkesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh Vilayeti Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Mevlevi Abdul Rahim Kanıt, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mehmet Nuri Akdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Hasan Ekinci, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir katıldı.

Protokol üyeleri tarafından yemekleri servis edilen yetimler, Türkiye'ye ve halkına dualar ederek teşekkür etti.

Burada konuşma yapan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut, ramazanda yetimleri unutmadıklarını, Türk kurumlarının Afgan halkının yanında olduğunu kaydetti.

Belh Vilayeti Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Kanıt, "TİKA, ramazan ayında kimsesiz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Yetimlere böyle güzel iftar programı düzenlediği için TİKA'ya, Türkiye devletine ve halkına teşekkür ederiz." dedi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Taşdemir ise yetimlere yönelik yardımların devam edeceğini aktardı.

İftar sonrası, TİKA ve Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan hediye paketleri yetim çocuklara dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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