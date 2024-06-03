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TİKA, Afganistan'daki Üniversiteye Donanım Desteği Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Merkezine donanım desteği sağladı. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgisayarlar ve yazıcılar temin edilerek, araştırmacı ve öğrencilerin daha verimli şartlarda eğitim görmesi ve bilimsel araştırmalar yapması sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Merkezine donanım desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, üniversitenin ihtiyaç duyduğu aralarında dizüstü ve masa üstü bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcıların da bulunduğu çok sayıda araç ve gerecin temin edilerek, araştırmacı ve öğrencilerin daha verimli şartlarda eğitim görmesine, bilimsel araştırmada bulunmasına ve toplantılar düzenlemesine olanak sağlandığı belirtildi.

Cüzcan Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Merkezinin yeni açıldığı ve söz konusu donanımların düzenlenen törenle üniversite yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Törene, TİKA yetkililerinin yanı sıra Cüzcan Vali Yardımcısı Elhac Nuriddin Umair, Cüzcan Üniversitesi Rektörü Müftü Anvarul Hak Habibi, Üniversitenin Bilimsel Araştırma ve Yayın Merkezi Müdürü Muhammed Ekrem Hakim ve çok sayıda yetkili, öğretim üyesi ile öğrenci katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, konuşmasında, TİKA'nın 61 ülkedeki 63 ofisiyle 150'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve 1997'den bu yana Afganistan'daki kalkınma projelerini desteklediğini dile getirdi.

Türkiye ve halkının, Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayan Taşdemir, ülkedeki 3 TİKA ofisi aracılığıyla Afganistan'a yönelik desteklerin sürdürüleceğini aktardı.

Taşdemir, üniversite bünyesinde yeni açılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Merkezinin öğretim üyelerine, öğrencilere ve Cüzcan halkına fayda sağlamasını temenni etti.

Cüzcan Üniversitesi Rektörü Müftü Anvarul Hak Habibi, Afganistan'a 50'ye yakın ülkeden askeri gücün geldiğini ancak bu ülkelerin, Afgan halkının yararına bir şey yapmadığını belirterek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu ve hizmetleriyle Afgan halkının yanında bulunduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Ekrem Hakim de Cüzcan Üniversitenin genç bir üniversite olmasına rağmen ülkenin en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını, dekan, bölüm başkanı ve öğretim üyelerinin önemli bir kısmının da Türkiye'den mezunu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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