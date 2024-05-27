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TİKA, Afganistan'da Mezar-ı Şerif Havaalanı'nın çevre düzenlemesini gerçekleştirdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Uluslararası Havaalanı'nın çevre düzenlemesi ve ortak kullanım alanlarının yapımını gerçekleştirdi. TİKA, Afganistan'da sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerini devam ettiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Uluslararası Havaalanı'nın çevre düzenlemesi ve ortak kullanım alanlarının yapımını gerçekleştirdi.

TİKA, Afganistan'da sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerini devam ettiriyor.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Mezar-ı Şerif Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Uluslararası Havaalanı'nın 12 dönüm arsa üzerinde çevre düzenlemesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, alanın çimlendirildiği, çiçekler ekildiği ve 250 adet çam fidanı dikildiği kaydedilerek, "Çok sayıda çardak yapılarak, banklar yerleştirildi, yürüme yolları mozaikle döşendi, otopark zemini beton ve çakıl dökülerek düz bir görünüme kavuşturuldu ve aydınlatma direkleri dikildi. Ayrıca buradaki caminin tadilatı ve tefrişatı yapıldı. Camiye şadırvan, tuvalet ve hacı adaylarının ihram giymesi için duş kabinleri inşa edildi." ifadeleri kullanıldı.

"Afgan halkına yönelik destekler sürecek"

Çevre düzenlemesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Törene, TİKA yetkilileri ile Belh Vali Yardımcısı Mevlevi Abdulhadi Ebu İdris, Belh Dışişleri Temsilciliği Müdür Yardımcısı Mevlevi Seyyid Zabihullah Hicret, Mezar-ı Şerif Havaalanı Genel Komutanı Mevlevi Gulam Faruk Faruki ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, TİKA olarak Afgan halkına yönelik kalkınma yardımlarını devam ettireceklerini aktardı.

Taşdemir, Mezar-ı Şerif Havaalanı'nın ülkenin kuzeyindeki 9 vilayetin ortak kullandığı tek uluslararası havaalanı olduğunu ve bu nedenle yolcular ve özellikle hacı adayları ve akrabaları için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Afgan yetkililer Türkiye'ye teşekkür etti

Törende konuşan Afgan yetkililer, Türkiye'nin Afganistan'da bulunan kurumları aracılığı ile en zor zamanlarda Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayarak, TİKA'ya, Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Belh Vali Yardımcısı Mevlevi Abdulhadi Ebu İdris, Afganistan'ın kuzeyindeki tek uluslararası havaalanında çevre düzenlemesine ve ortak kullanım alanlarına ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacı karşıladığı için TİKA'ya minnettar olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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