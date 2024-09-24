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TİKA, Afganistan'da 300 Aileye Temiz Su Sağladı

TİKA, Afganistan'da 300 Aileye Temiz Su Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Belh vilayetindeki İlkiçi köyünde 300 aileye temiz içme suyu amacıyla su kuyusu açtı. Sondajdan sonra yapılan su deposu ve dağıtım sistemi ile köy halkı suya kavuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 300 aileyi temiz içme suyuna kavuşturdu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Belh vilayetinin Belh ilçesinin İlkiçi köyü sakinleri için su kuyusu sondajı ve kurulumu sağlandı.

120 metre derinlikte sondajı yapılan kuyusu için 9 bin litre kapasiteli galvanizli su deposu, elektrik temini için solar paneller ve su dağıtım tesisatı kuruldu. Su dağıtım odası ve su deposu zeminine betonarme yapıldı.

Su kuyusu törenle köy halkının kullanımına sunuldu. Köyde yaşayan 300'den fazla ailenin kuyudan faydalanacağı belirtildi.

Açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Türkiye ve Afganistan'ın kardeşlik ve dostluk ilişkilerine işaret ederek Türkiye'nin her zaman zor günlerinde Afgan halkının yanında olduğunu belirtti.

TİKA'nın eğitim, sağlık, tarım, altyapı, restorasyon, meslek edindirme gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşdemir, Afgan halkına yönelik yardımların sürdürüleceğini aktardı.

Köy muhtarı Kari Muhibuddin de yardım nedeniyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Törenin ardından su kuyusu dualarla hizmete açıldı.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

Uluslararası İlişkiler Afganistan Güncel Yaşam Belh

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