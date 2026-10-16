TİHEK, Safa Okulları'nda çocuklara insan hakları atölyesi düzenledi

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan hakları alanında toplumsal duyarlılığı eğitim yoluyla geliştirmek amacıyla "İnsan Hakları Atölyesi" düzenledi.

Safa Okulları Çukurambar Kampüsü'nde gerçekleştirilen atölyede, çocuklar oyun ve uygulama temelli çalışmalarla temel hak kavramını öğrendi.

Atölyede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdemli insan" yaklaşımı doğrultusunda öğrencilere adalet, saygı ve sorumluluk gibi değerlerin kazandırılması amaçlandı.

Hayat Bilgisi dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin çocuk olarak haklarını fark etmeleri ve sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflenirken, öğrenciler, eşitlik, adalet, saygı ve çocuk hakları kavramlarını oyun ve grup etkinlikleriyle deneyimledi.

Safa Okulları İlkokul Müdürü Mehmet Sürüm, modelin merkezinde insanın, temelinde ise adaletin yer aldığını belirterek, bunun sorumluluk sahibi ve yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan yeni bir eğitim modeli olduğunu söyledi.

Modelin öğrenci merkezli yapısıyla öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate aldığını ifade eden Sürüm, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenciyi merkeze alan ve onu akademik, sosyal, duygusal ve ahlaki yönden bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim modelidir." dedi.

Her çocuğun eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini önemsediklerini kaydeden Sürüm, hedeflerinin bilgili, becerikli, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek olduğunu aktardı.

Kaynak: AA