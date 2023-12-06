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Ticari Amaçla Üretilen Kedilere Sahip Çıkıldı

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Bursa'da ticari amaçla üretilen ve sokağa terk edilen 8 kediye Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) sahip çıktı. Kediler tedavi edildikten sonra sahiplendirilecek.

BURSA'da, ticari amaçlı olarak üretilen ve sokağa terk edilen cins 8 kediye, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) sahip çıktı. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan ve bulundukları zaman stresli olan kedilere, defalarca doğum yaptırıldığını söyleyen HEPAD üyesi Dilek Türkay, "Tedavilerinden sonra can dostlarımızı sahiplendirerek yeni yuvalarına uğurlamak istiyoruz" dedi.

Nilüfer ilçesinde, ticaret amacıyla yasa dışı olarak sağlıksız koşullarda üretilen ve daha sonra sokağa terk edilen cins kediler, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. 'Scottish Fold', 'British Shorthair', ve 'İran' cinsi, aralarında yavruların da olduğu 8 kedi, HEPAD'a teslim edilerek veteriner kliniğine getirildi. Kedilere, hayvanseverler tarafından ulaştıklarını söyleyen HEPAD üyesi Dilek Türkay, "Her Eve Bir Pati Derneği olarak terk edilmiş, zamanında satın alınmış, hediye edilmiş ama sonra yolları sokaklara, barınaklara düşmüş terk edilmiş evlatlara, yuvalar bulmaya çalışıyoruz. Bu evlatlarımız da 8 tane. Hayvansever bir hanımefendi tarafından üretimden kurtarılıp, derneğimizin himayesine bırakıldı. Biz de bu evlatlarımızın tedavilerini gerçekleştirdikten sonra kısırlaştırıp, onlara kalıcı ömürlük yuvalarını arayacağız" diye konuştu.

YUVALARINI BEKLİYORLAR

Kedilerin tedavilerinin ardından, kısırlaştırılması şartıyla, yasal prosedürler çerçevesinde sahiplendirileceğini, www.hepad.org adresindeki 'Yuva Ol' formunu dolduran hayvanseverlerle dernek üyelerinin irtibata geçeceğini söyleyen Türkay, kedilerin stresli ve gergin olduklarına dikkati çekerek, "Evlatlarımızın bir kere bile başları okşanmamış, ürkek, çok tedirgin ve stres altındalar. Ancak burada tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırılacaklar. Sonra da yuva bulmayı umuyoruz. Kedilerin ortalama 2-3 yaşında olduklarını tahmin ediyoruz. Ancak defalarca doğurtuldukları belli oluyor. Veteriner hekimlerimiz kontrollerini yapıyorlar. Ufak şeyler dışında çok büyük rahatsızlıkları yok" dedi.

'KİRLİ VE ÜZÜCÜ ZİNCİRİN HALKASI OLMAYIN'

Kedilerin sağlık durumlarıyla özel olarak ilgilendiklerini söyleyen Türkay, "Öncelikle bu evlatlarımızın genel sağlık kontrolleri yapılıyor, kalp ve iç organlarına bakılıyor. Onun dışında strese bağlı olarak, derilerinde egzama, mantar gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. Çok stres altındalar, bundan dolayı tüy döküyorlar ve titriyorlar. Veteriner hekimlerimizin dediğine göre doğumda kullanılmışlar. Bu kirli ve üzücü zincirin halkası olmayın, yuva olun diyoruz. Bu evlatların sonları barınaklar, sokaklar olmasın, diyoruz. Size onlar gelsin. İlk birkaç gün koltuk altında streslerini atıyorlar, ondan sonra ailenin güvenini kazandıkça kucak kedisi oluyorlar. Biraz sabır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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