Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yardımcısı Uçarmak'a teşekkür etti.
Uçarmak da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.