THK Üniversitesi'nde nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetişiyor

TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı'nda, savunma sanayii ve sivil havacılık alanında donanımlı ara eleman ihtiyacına yönelik nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetişiyor.

THK Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2013 yılında kurulan Uçak Teknolojisi Programı, 136 öğrencisiyle eğitim-öğretimini sürdürüyor. İlk açıldığı yıldan itibaren Uçak Teknolojisi Programına kız öğrencilerin ilgisi de arttı. 2013 yılında sadece 1 öğrencinin eğitim gördüğü bölümdeki kız öğrenci sayısı şu anda 16'ya ulaştı. Öğrenciler, uçağın motor, gövde, elektronik sistemleri, yakıt tankının kontrol, bakım ve onarımını kapsayan uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Öğrenciler ayrıca, hava aracı bakımı için gerekli olan teknik cihazların teminini sağlamak gibi birçok teknik eğitim de alıyor. Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği bölümde, sivil havacılık sektörü ve savunma sanayi alanında donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak için nitelikli uçak bakım teknisyenleri yetiştiriliyor.

'DÜNYANIN HER YERİNDE İŞ BULABİLİRSİNİZ'

THK Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Karademir, Uçak Teknolojisi Programının, savunma sanayi ve sivil havacılığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için kurulduğunu söyleyerek, "Burada öğrencilerimizi hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle yetiştiriyoruz. Bu yıl eğitime başlayan öğrencilerimizin 8'i kız öğrencilerden oluşuyor. Geçen yıl da 8 kız öğrencimiz eğitime başlamıştı. Kız öğrencilerimiz bu bölümü seçmekten korkmasınlar, çekinmesinler. Uçak Teknolojisi Programında 2013 yılından bu yana mezun kız öğrencilerimiz var. Hem savunma sanayinde hem de sivil havacılığın özellikle bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları'nda yoğun olarak çalışıyorlar. Bu mesleğin ayrıca şöyle bir güzelliği de var; dünyanın her yerinde iş bulabilirsiniz. Maddi olarak da gayet tatminkar bir meslek" dedi.

'KONTENJANIMIZIN YÜZDE 10'UNU KIZ ÖĞRENCİLER OLUŞTURUYOR'

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er de Uçak Teknolojisi Programının üniversitenin gözde programlarından olduğunu söyleyerek, "Bu programa kız öğrencilerin ilgisi de her geçen yıl artmaktadır. Biz kız öğrencilerimizin, kadınlarımızın hayatın her sektöründe erkekle birlikte omuz omuza görev almasının ülke kalkınması için önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal bilimlerde kız öğrencilerimizin okullaşma oranı erkek öğrencilerimize göre yüzde 60-70 çok daha fazla. Uçak Teknolojisi Programında da kontenjanımızın yüzde 10'unu kız öğrencilerin oluşturduğunu görüyoruz. Uçak Teknolojisi gibi bir programda uçakların bakımını yapmayı göze almış ve bunu üstlenen kız öğrenciler bizim için oldukça anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

'HAYALLERİM İÇİN BURADAYIM'

2'nci sınıf öğrencisi Fatmanur Kaya (23), havacılığa karşı küçüklüğünden beri merakının olduğunu söyleyerek, "İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanına çok yakın mesafede yaşıyordum. Sürekli uçakların inişlerini ve kalkışlarını çok sık görebiliyordum. Bu, zamanla bir isteğe dönüştü. Herkes uçmayı hayal eder. Ben ise, onun arkasındaki çabaya, gayrete talibim. Bu konuda da kendimi en iyi şekilde geliştirerek, iyi bir teknisyen olmak hedefindeyim" diye konuştu.

Sude Naz Cömert de (21) "Havacılık benim için hep bir tutkuydu. Çocukluktan beri hep bir ilgim vardı. Bulunduğum üniversiteye yakın bir yerde lise eğitimimi aldım ve sürekli uçakları görmek beni daha da şevke getirdi. Araştırdım ve bu bölümü okumaya karar verdim. Halk arasında genellikle erkekler yapısal olarak biraz daha güçlü oldukları için 'bu erkek işi, erkekler yapabilir' tarzında düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Kadınlardın da her konuda kendilerini geliştirebilir olduklarını düşünüyorum. Hayallerime ilerlemek istedim ve buradayım" dedi.