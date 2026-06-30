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Türk Hava Kurumu'ndan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyaret

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Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal ve beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek THK’nin kentteki faaliyetleri ve gelecek projelerini görüştü.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal ve beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette THK'nin Eskişehir'deki faaliyetleri ile geleceğe yönelik projeleri ele alındı.

Vali Erdinç Yılmaz, THK'nin kamu yararına hizmet veren güçlü, güvenilir ve köklü bir kurum olduğunu belirterek, yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eskişehir'in "havacılık" denildiğinde ilk akla gelen illerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, THK İnönü Eğitim Merkezinin kent için önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, THK Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya, THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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