Thames Valley Polisi, eski Prens Andrew'un arama izinlerini hukuka aykırı buldu

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İngiliz polisi, kamu görevini suistimal şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un evlerinde yapılan aramalarda kullanılan izinlerin "hukuka aykırı" olduğunu kabul etti.

Thames Valley Polisi, başkent Londra'daki Yüksek Mahkemede görülen duruşmada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Mountbatten-Windsor'un evlerinde 19 Şubat'ta yapılan aramalarda kullanılan arama izinlerinin yanlış yasal dayanakla verildiğini belirtti.

Mahkemede, Thames Valley Polisinin Norfolk ve Berkshire'daki evlerde yaptığı aramalarda belge ve elektronik cihazlara el koyduğu bildirildi.

Polis, arama izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini kabul ederken, bunun devam eden soruşturmaya ilişkin bir karar olmadığını vurguladı.

"Aramalarda el konulan materyale ilişkin süreç devam ediyor"

Thames Valley Polisi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "İlk mahkemenin arama izinlerini, kullanılan belirli yasal düzenleme kapsamında verme kararının yanlış olduğunu kabul ediyoruz ve bu nedenle izinlerin hukuken iptal edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü, aramalarda el konulan materyalin nasıl yönetileceği ve soruşturma kapsamında hukuka uygun şekilde elde tutulup tutulamayacağına ilişkin yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.

İngiliz polisi, Mountbatten-Windsor'un 2010'da İngiltere'nin Ticaret Elçisi olarak görev yaptığı dönemde Jeffrey Epstein'la gizli belgeler paylaştığı iddialarının ardından soruşturma başlatmıştı.

Polis, soruşturma kapsamında Mountbatten-Windsor'un Norfolk ve Berkshire'daki evlerinde arama yapmış, belge ve elektronik cihazlara el koymuştu.

Eski prensin avukatları ise Thames Valley Polis Teşkilatı ve Merkez Ceza Mahkemesinin arama izinlerine ilişkin kararına karşı yargı denetimi başvurusu yapmıştı.

Kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınan Mountbatten-Windsor, 19 Şubat'ta kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew ile ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

ABD'de 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA