Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, NATO ülkelerine terörizmle mücadelede tecrübe aktarıyor

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) terörizmle mücadele konusunda uzmanlık ve tecrübe sağlıyor.

Türkiye'nin 2003 yılında TMMM'yi kurma niyetini NATO'ya beyan etmesinin ardından, mutabakat muhtıralarının hazırlanması sonrasında, 28 Haziran 2005 tarihinde merkez resmen kuruldu.

TMMM, Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT) tarafından belirlenen akreditasyon kriterlerini sağlayarak 14 Ağustos 2006'da Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) tarafından Uluslararası Askeri Kurum olarak onaylandı.

Halihazırda 7 ülke askeri personelinin görev yaptığı TMMM'de 2 yeni katılımcı ülke olan İtalya ve Arnavutluk'un da katılım bildirimleri ACT tarafından onaylanarak katılımlarına ilişkin iç hukuk süreci başlatıldı.

Merkez, 15 Nisan 2015'de ACT tarafından "NATO Terörizmle Mücadele Eğitim ve Öğretim Bölüm Başkanı" olarak atandı.

NATO'ya akredite 30 Mükemmeliyet Merkezi arasından akredite olan 2'nci merkez konumundaki TMMM'nin kurs, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay ve mobil eğitim faaliyetlerine 124 ülkeden 18 bin 447 kişi katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) terörizmle mücadele konusunda kritik öneme sahip merkezin çalışmalarını görüntüledi.

NATO'ya terörizmle mücadele alanında uzmanlık ve tecrübe sağlanıyor

TMMM Komutanı Albay Halil Sıddık Ayhan, geçtiğimiz eylül ayında, NATO Karargahı tarafından yapılan denetlemelerde, belirlenen 31 standardı sağlayan kurumun, 1 Ocak 2025'ten itibaren koşulsuz ve 6 yıl geçerli NATO Kalite Güvence Kurumsal Akreditasyonunu almaya hak kazandığını söyledi.

Merkezin terörizmle mücadele alanında çalışmalar yaptığını ifade eden Ayhan, "Mükemmeliyet Merkezimiz, NATO'ya terörizmle mücadele alanında uzmanlık ve tecrübe sağlayan çok uluslu bir merkezdir." dedi.

Terörizmin dinamik yapısıyla uyumlu olarak NATO'nun dönüşüm sürecine katkıda bulunmak, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığını desteklemek amacıyla çok yönlü çalışmalar yapıldığını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Görevimiz, stratejik ve operatif seviyede müttefik ülkelerin ve işbirliğinde bulunduğumuz ülkelerin güvenlik alanında görev yapan asker ve sivil personeline eğitim vermek, terör ve terörizmle mücadele konusunda alanında uzman akademisyenler, tecrübe sahibi askerler ve yöneticilerin katılımıyla konferans, seminer, çalıştaylar düzenlemek, bu kapsamda projeler geliştirip dergi, raporlar ve kitaplar yayımlamak, terörizmle mücadele kapsamında edinilen bilgiler ve alınan dersler aracılığıyla ilgili projelerin ve çalışmaların geliştirilmesini ve hazırlanmasını sağlamaktır."

" Terör, tüm ülkelerin ve insanlığın karşı karşıya olduğu bir tehdittir"

Terörizmle mücadele anlamında uzman ve tecrübeli kişileri bir araya getirdiklerini belirten Ayhan, söz konusu nitelikli personelle icra edilen kurslar, konferanslar, seminerler ile ulusal ve uluslararası askeri ve sivil kişilerin eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Komutanlık tarafından her yıl, uluslararası örgütler, NATO unsurları, diğer mükemmeliyet merkezleri ile akademik kuruluşlardan üst düzey ve alanında uzman temsilcilerin katılımıyla "Terörizm Uzmanları Konferansı" yapıldığını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"NATO ve küresel ortaklarımızı gelecekteki tehditlere karşı güçlendirmeyi, güvenlik alanında çalışan yöneticilere terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış kazandırmayı amaçlıyoruz. Terör, tüm ülkelerin ve insanlığın karşı karşıya olduğu bir tehdittir. Bu nedenle hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir sorundur. Terörizmle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için, birlik ve beraberliğin en büyük gücümüz olduğunun bilinciyle uluslararası işbirliğinin önemini, birimize karşı yapılan saldırının hepimize karşı yapıldığı hususunu icra ettiğimiz faaliyetlerde özellikle NATO onaylı 12 kursumuzda vurgulamaktayız."

Yayın projeleri

Ayhan, TMMM Komutanlığının, çalışma alanının en ileri noktasında kalmak için terörizm alanında ortaya çıkan ve keşfedilmemiş temaların incelenmesine öncelik vererek, terörizm alanında geliştirdiği projeler ile NATO'nun dönüşümüne katkı sağladığını belirtti.

Bu kapsamda, merkez tarafından, yılda iki kez Defence Against Terrorism Review (DATR) adıyla hakemli bir dergi çıkarıldığını kaydeden Ayhan, ayrıca terörizm alanındaki farklı konularda İngilizce olarak kitap projelerinin de yapıldığını ifade etti.

"Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'ya katıldığı 13 Şubat 1952 tarihinden itibaren, ittifak dayanışması ruhunun esas alındığını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yer aldığı tüm görevlerde vazifesini başarıyla yerine getirmiştir. NATO'nun terörizm ve terörizmle mücadele konularında danışmanı ve NATO'ya akredite bir kurum olan TMMM Komutanlığı da dünya üzerinde barış ve güvenliği kalıcı kılmak maksadıyla terörizmle mücadele alanında nitelikli personelin yetiştirilmesine katkı sağlayarak görevini yerine getirmektedir ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektedir."

Komutanlığın, her yıl faaliyetlerini içeren broşür ve kataloglar yayımlandığını ifade eden Ayhan, bunların başta Türkiye'nin diğer ülkelerdeki askeri ataşeliklerine, ülkede yer alan yabancı ataşeliklere ve NATO Karargahında yer alan milli ve yabancı makamlara gönderildiğini belirtti.

Eğitimlere 124 ülkeden 18 bin 447 kişi katıldı

TMMM Komutan Yardımcısı Albay Jose Cabrera, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin büyük çoğunluğu merkezde gerçekleştiriyor olsa da müttefik ve ortaklık ülkelerinin talebi doğrultusunda NATO'ya akredite eğitimleri mobil eğitim faaliyetleri şeklinde icra etme yeteneğine sahip olduklarını belirtti.

Cabrera, "TMMM Komutanlığınca günümüze kadar, 22 ülkede 39'u mobil eğitim olmak üzere toplam 328 faaliyet icra edilmiş, bunlara 124 ülkeden 3 bin 505 eğitici ve 14 bin 942 eğitilen olmak üzere toplam 18 bin 447 kişi iştirak etmiştir." dedi.

Jose Cabrera, vizyonlarının terörizmle mücadele konusunda faaliyet gösteren uluslararası askeri, hükümet dışı, endüstri ve akademik topluluklardan oluşan geniş bir ağın merkezi konumunda bulunmak, misyonlarının ise karar vericilere terörizm ve terörizmle mücadele konularında geniş kapsamlı bir anlayış kazandırmak olduğunu belirtti.

"İngilizce ortak dil olarak kullanılmaktadır"

Cabrera, komutanlıkta 39 Türk personelle Arnavutluk, Almanya, Macaristan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birer, Romanya'dan ise iki temsilci subay olmak üzere 7 yabancı personelin görev yaptığını söyledi.

NATO üyesi ve partner ülkelere davet mektuplarının askeri ataşelikler aracılığıyla gönderildiğini aktaran Cabrera, şunları kaydetti:

"Söz konusu ülkelerin terörizmle mücadele alanında çalışan sivil ve askeri kurumlarında görevli personeli kurslara katılım sağlayabilmektedir. Katılım şartlarına yönelik hususlar merkezimizin yılbaşında yayımladığı kurs kataloğunda ve davet mektuplarında ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Merkezimizin faaliyetlerinin icrasında İngilizce ortak dil olarak kullanılmaktadır."