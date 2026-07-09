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3,5 milyon TL'lik altını polise teslim eden işçiye 1 maaş ikramiye

3,5 milyon TL'lik altını polise teslim eden işçiye 1 maaş ikramiye
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Düzce'de 3,5 milyon TL değerinde altın ve para dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi Fatih Cesur, Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

DÜZCE'de yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde altın ve para dolu çantayı bulup polise teslim eden temizlik işçisi Fatih Cesur'u görev başında ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

Geçen hafta, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yaparken yol kenarında çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark eden Cesur, durumu amirlerine bildirdi. Cesur, daha sonra içinde toplam 3,5 milyon TL değerinde olan 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 banka kartı bulunan çantayı sahibinin bulunması için polise teslim etti. Polis, çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

BİR MAAŞ İKRAMİYE ÖDÜLÜ

Fatih Cesur'u, görev yaptığı sırada ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sergilediği örnek davranıştan dolayı işçiye teşekkür etti. Cesur'u tebrik eden Başkan Özlü, "Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın" dedi.

Başkan Özlü, dürüst işçiye kahve fincanı takımı hediye ederken, kendisini ayrıca bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini açıkladı.

'YİNE OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM'

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten temizlik işçisi Fatih Cesur ise "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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