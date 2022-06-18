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TEMA Vakfı Antakya sorumlusu Ayşe Gül Çolakoğlu oldu

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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TEMA Vakfı Antakya sorumlusu Ayşe Gül Çolakoğlu oldu

TEMA Vakfı Antakya sorumluluğuna Ayşe Gül Çolakoğlu getirildi.

TEMA Vakfı Antakya sorumluluğuna Ayşe Gül Çolakoğlu getirildi.

Çolakoğlu, yazılı açıklamasında, TEMA Vakfını temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Bu büyük sorumlulukla ilçenin başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekiple çalışacaklarını aktaran Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz. TEMA Antakya ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfının ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak."

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Ayşe Gül Antakya Güncel Haberler

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