TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyon, tır ve yolcu otobüsü karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağışın etkisiyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Tem Otoyolu'nda kamyon, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sultanbeyli mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki 16 DN 597 plakalı kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Ö.A'nın kullandığı 76 AAF 286 plakalı tıra arkadan çarptı.
Bu esnada Sakarya yönüne giden Ç.S. idaresindeki 54 BB 205 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kazaya karışan kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü B.C. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.