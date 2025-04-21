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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
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İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayda 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı kaza sonrası yolun 2 şeridi trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında Ankara istikameti yönünde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G. yönetimindeki 06 FCE 783 çekici plakalı TIR ve İ.Ö. idaresindeki 06 FAD 328 dorse plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri ise araçları kontrol etti.

Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi ulaşıma kapandı. Trafik akışı, ekiplerce kontrollü şekilde sağlanırken araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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