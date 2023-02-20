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TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

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KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, "Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, "Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan, şimdi çalıştığı iş yerinde yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtıyor. Depremin ardından birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, cep telefonundan, depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını belirtti.

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, "Depremde evimdeydim. Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım. Çocuklarımın hepsini bir araya topladım. Dışarı çıktım, kıyamet gibiydi. Müstakil evimizde çok hasar olmadı ama komşularımızın evlerinde çok hasar oldu. Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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