Tel Aviv yönetimi, Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Rus gemisinin İsrail'e yanaşmayacağını doğruladı

Tel Aviv yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan ve İsrail ile Ukrayna arasında krize neden olan geminin İsrail limanına yanaşmayacağını doğruladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 28 Nisan gecesi adli yardım talebi sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın talebinin "önemli gerçek boşluklar içerdiği ve talebe herhangi bir destekleyici kanıt eklenmediği" iddia edildi.

İsrail polisinin, ek bilgi ve destekleyici kanıt sağlanması talebiyle Ukrayna Savcılığı'na başvurduğu aktarılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta limana girmesi gereken geminin İsrail kara sularından ayrılmaya karar verdiği bilgisi bize ulaştı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Ukrayna arasındaki "tahıl gemisi" kavgası

"Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" tahılı taşıdığı iddia edilen geminin Hayfa Limanı'na yanaşacağı bilgisi, İsrail ile Ukrayna arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, sosyal medyada bu konu üzerinden atışmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise hem bu tahılı doğrudan taşıyanları hem bu tür suç faaliyetlerinden para kazanmaya çalışanları kapsayacak bir yaptırım paketi hazırladıklarını aktarmıştı.

Kiev yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı geminin yakalanması için İsrail'e resmi başvuruda bulunmuştu.

İsrail Tahıl İthalatçıları Birliği, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan ve İsrail ile Ukrayna arasında krize neden olan geminin, İsrail limanına yanaşmasına izin verilmediği ve geri çevrildiğini bildirmişti.