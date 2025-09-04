TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da Yapıldı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'nda gençlerle bir araya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Bayraktar, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin geliştirdiği araçlar hakkında bilgi alan Bayraktar, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bayraktar, İKA Yarışması'nın ilk defa düzenlendiğini söyledi.

TEKNOFEST'in 63 farklı yarışması olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"ASELSAN tarafından düzenlenen İKA Yarışması'na 1000'den fazla takım başvurdu. 28 takım finalist olarak yarışıyor. Tabii en zor şartlarda yarışıyorlar tozun toprağın arasında. Bizim de insansız hava araçlarını geliştirdiğimiz, ilk denemelerini yaptığımız üs bölgelerine biraz benziyor aslında. Tabii bu zor koşullarda bunları deniyor, geliştiriyor, takım halinde beraber çalışıyor olmaları, dezavantaj olarak gözükse de gelecekte neler başarabileceklerini gösteriyor."

Bayraktar, gençlerin yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu ve daha nice güzel işler başaracaklarını dile getirdi.

Ülkenin mühendis bir evladı olarak gençlerle gurur duyduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"İnşallah insanlığın ihtiyaç duyduğu, huzuru, barışı, ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarını elbette bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek. Buradan çağrımı yineliyorum, TEKNOFEST İstanbul bu yıl 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda olacak herkesi bekliyoruz. Tabii ki NSosyal, TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği son eser. Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal'e de herkesi bekliyoruz. NSosyal üzerinden giriş yapanların özel özellikleri olacak."

Ziyaretinde Bayraktar'a Vali Vekili Mustafa Çek, T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ve il protokolü eşlik etti.

Organizasyon 7 Eylül'e kadar sürecek.