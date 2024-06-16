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Tekkeköy Belediyesi Kurban Bayramı Temizlik Çalışması Yaptı

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Tekkeköy Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm mahallelerin çöplerini alarak temiz bir bayram sabahına girmesini sağladı. Camilerin avluları ve caddeler süpürülüp yıkandı.

Tekkeköy Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, tüm mahallelerin çöplerini alarak bayram sabahına temiz halde girmesini sağladı, camilerinin avluları ve caddeler süpürülüp arazözlerle yıkandı.

Belediye Başkanı Mustafa Candal, "İlçemizin sokaklarının hijyenine büyük önem veriyor ve gerekli olan işlemleri titizlikle yürütüyoruz. Daha temiz bir Tekkeköy için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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