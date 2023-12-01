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Tekirdağ ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

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Tekirdağ ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara, Çerkezköy ve Çorlu ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 552 gram sıvı halde sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal madde, katı halde 37,50 gram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan A-M kimyasal hammadde, 71,9 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 sprey ve 3 kutu aseton, 790 sentetik hap, 141 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 66 gümrük kaçağı içki ve 23 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu hap,  hassas terazi, 1 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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