Tekirdağ Süleymanpaşa'da bağımlılıkla mücadele kurulu 2026'nın 4. toplantısını yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da bağımlılıkla mücadele kurulu 2026'nın 4. toplantısını yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2026'nın 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda raporlar sunuldu, farkındalık etkinlikleri ele alındı; ardından Prof. Dr. Tülin Yıldız Genç Yeşilay üyeleriyle bir araya geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026 yılının 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Yeşilay Tekirdağ Şubesi temsilcileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Şiyar Pülat, gönüllüler ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar sunuldu.
İlçe genelinde ve üniversite kampüsünde düzenlenmesi planlanan farkındalık etkinlikleri ele alındı.
Toplantının ardından TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, Genç Yeşilay Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi.