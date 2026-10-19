Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Tekirdağ Süleymanpaşa'da bağımlılıkla mücadele kurulu 2026'nın 4. toplantısını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da bağımlılıkla mücadele kurulu 2026'nın 4. toplantısını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2026'nın 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda raporlar sunuldu, farkındalık etkinlikleri ele alındı; ardından Prof. Dr. Tülin Yıldız Genç Yeşilay üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026 yılının 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Yeşilay Tekirdağ Şubesi temsilcileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Şiyar Pülat, gönüllüler ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar sunuldu.

İlçe genelinde ve üniversite kampüsünde düzenlenmesi planlanan farkındalık etkinlikleri ele alındı.

Toplantının ardından TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, Genç Yeşilay Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti

Ambulans uçağa binmenin bedelini canıyla ödedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
Trabzon'da son 25 yılın en yoğun palamut sezonu! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Tezgahlar doldu taştı! Palamudun tanesi 40 liraya kadar indi
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum