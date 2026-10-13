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Tekirdağ Şehir Hastanesinde acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı açıldı

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Tekirdağ Şehir Hastanesinde acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı açıldı
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açıldı. Programla hemşirelerin acil bakım bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, acil durumlarda sağlık hizmeti niteliğinin ve hasta bakım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

Hastanede düzenlenen açılış töreninde konuşan Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim programının hayırlı olmasını temenni ederek, eğitime katılanlara başarılar diledi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Münevver Solak da programda konuşma yaptı.

Programla hemşirelerin acil bakım alanındaki mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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