Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde palyatif bakım hastaları için kermes düzenlendi

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında kermes düzenlendi.

Hastanenin palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, hastaların ihtiyaçları için kullanılacak.

Etkinlik kapsamında elde edilecek gelirle serviste kullanılmak üzere su arıtma cihazı alınması, hastaların el işi çalışmalarında kullanacağı boya ve benzeri malzemelerin temin edilmesi planlanıyor.

Hastaların yaşam kalitesini desteklemek, üretkenliklerini teşvik etmek ve bakım süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Kermesten elde edilen gelirin tamamının palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA