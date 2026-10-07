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Tekirdağ Saray'da nesli tehlike altındaki su samuru derede avlanırken görüntülendi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde nesli tehlike altındaki bir su samuru, derede avlanırken güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde su samurunun bir süre suda kaldığı, ardından dere boyunca ilerleyerek gözden kaybolduğu görüldü.

Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru derede avlanırken güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Saray ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun dere içerisinde yüzerek avlandığı görüldü.

Bir süre suda kalan su samuru, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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