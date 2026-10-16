Tekirdağ polisi, ortaokul öğrencilerine bilinçli internet ve polisliği anlattı

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Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine bilinçli internet kullanımı, sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu ile Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'nda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere bilinçli internet kullanımı, sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken konular ve polislik mesleği hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlikle güvenli toplum ve bilinçli nesiller oluşturulmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA