Samsun haber... Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı

Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, valilik toplantı salonunda iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin yıllık 112 milyar metreküp potansiyel suyu olduğunu ifade eden Sever, bu suyun yüzde 77'sinin tarımda, geri kalan kısmının da sanayi ve kullanım suyu olarak tüketildiğini vurguladı.

Türkiye'de kişi başına 1300 metreküp su tüketimi olduğunu aktaran Sever, "Türkiye su zengini bir ülke değil, Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Hem iklim değişikliğine uyum kapsamında hem de gelecek kuşaklara miras olarak bırakacağımız suyu verimli kullanmamız lazım." dedi.

Sever, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak nehirlerde havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları oluşturduklarını anlattı.

Herkesin suyu verimli kullanması gerektiğini, böylelikle su tasarrufu yapılabileceğini ifade eden Sever, şöyle konuştu:

"Belediyelerde su kaybı genel olarak yüzde 33'lerde. Biz bunu yüzde 25'e çektiğimiz zaman yıllık 10 milyon nüfusa yetecek kadar suyu tasarruf etmiş olacağız. Bu bölgede özellikle sanayide su kullanımı çok fazla, bunu temiz üretim teknolojileri, yağmur sularının toplanması, arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasıyla yıllık 3 milyar metreküp suyu ülkemize kazandıracağız.

Çünkü bu bölgede özellikle sayın cumhurbaşkanımın başlattığı şafak harekatı isimli özellikle Ergene çerçevesinde çok fazla sayıda eylem planı var. Avrupa Birliği'nin en büyük arıtma tesisi bakın Vezirköprü yapılmıştır, Tamamlanmış durumda atık suyunu bekliyor. Eğer biz atık suyu bağlantı hattını da verebildiğimiz zaman bölgede tamimiyle suların arıtılması yönünde bir çalışmayı tamamlamış örnek bir çalışmayı tamamlamış olacağız."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da 2011 yılından bu yana Ergene Nehri'nin temizlenmesi için çalışmalar yapıldığını anımsattı.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'ndaki derin deniz deşarj çalışmalarında da sona yaklaşıldığını aktaran Yıldırım, "Bu proje hemen hemen bitmek üzere. Aktarım sistemleri, tüneller bitirildi. Organize sanayilerinde kendi alt yapılarını bitirmeleri beklendi. Bunların da bir çoğu bitmek üzere. Bu çalışmalarda bitince inşallah arıtılmış sular Ergene Nehri'ne belki şu anda verilmeyecek ama kirli suda verilmeyeceği için Ergene Nehri'nin temiz olarak akmasının temin edileceğini düşünüyoruz." dedi.