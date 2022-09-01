Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da halı saha maçında çıkan kavga güvenlik kamerasında Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı saha maçından sonra iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı saha maçından sonra iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında halı sahada yapılan futbol maçı sonrası kavga çıktı. Saha kenarında bulunan Y.K. elinde silahla içeri girerek havaya ateş etti. Jandarma ekipleri kavga müdahale ederek tarafları ayırdı. Havaya ateş eden Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga ise halı sahadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla ateş etmesi, iki grup arasında çıkan kavga ve araya girenlerin tarafları ayırması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Büyükyoncalı Tekirdağ Saray kavga Güncel Haberler

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