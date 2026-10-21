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Tekirdağ Emniyeti, üniversite öğrencilerine uyuşturucu ve siber suç eğitimi verdi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine uyuşturucu bağımlılığı ve siber suçlarla ilgili bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde siber zorbalık, internet dolandırıcılığı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler anlatıldı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı, siber zorbalık ve internet dolandırıcılığı gibi konularda eğitim düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, uyuşturucu suçlarıyla mücadele ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, siber zorbalık, internet dolandırıcılığı, kişisel verilerin korunması ve dijital ortamdaki güvenlik risklerine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Çalışmalarla öğrencilerin bağımlılık ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünün gençleri korumaya ve farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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