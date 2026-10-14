Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü akran zorbalığına karşı bilgilendirme çalışması yürütüyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliği ve akran zorbalığına karşı farkındalık için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada zorbalığın şiddet, tehdit, hakaret ve dijital platformları kapsadığı, mağdurların sessiz kalmayıp yardım istemesi gerektiği belirtildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğini sağlamak ve akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akran zorbalığının fiziksel şiddet, tehdit, hakaret, alay etme, dışlama ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen davranışları kapsadığı belirtildi.
Çocukların bu tür davranışlara karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, zorbalığa maruz kalan çocukların sessiz kalmamaları ve yardım istemeleri gerektiği vurgulandı.
Zorbalığa tanık olanların da yaşananları görmezden gelmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, akran zorbalığının şaka olarak değerlendirilmemesi gerektiği kaydedildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün çocukların güvenliğini ve huzurunu korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.