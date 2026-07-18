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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Teteköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 10 itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Teteköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 10 itfaiye müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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