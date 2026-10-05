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Tekirdağ'da üç ilçede uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray ve Şarköy ilçelerinde polisin yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Süleymanpaşa ve Saray'da üst aramasında uyuşturucu bulunan birer şüpheli, Şarköy'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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