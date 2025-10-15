Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dursun A. idaresindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç, Çukuryurt Kavşağı'nda İlknur Ş. yönetimindeki 22 NK 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.