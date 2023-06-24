Tekirdağ'da trafik kavgası: 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2'si kurşunla 3'ü taş ve sopalarla 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2'si kurşunla 3'ü taş ve sopalarla 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Polisin devreye girmesiyle kavga büyümeden bitti. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar bir süre sonra ilçe çıkışındaki Sefaalan Mahallesi yolu üzerinde karşılaştı. Burada gruplar arasında sopa ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı. Yaşanan arbedede aynı aileden H.K., G.K., G.K. ile karşı taraftan S.F ve R.F., yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.