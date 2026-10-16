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Tekirdağ'da tarımsal kuraklık toplantısında 2027 eylem planı kararları alındı

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Tekirdağ'da tarımsal kuraklık toplantısında 2027 eylem planı kararları alındı
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Tekirdağ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2026-2027 dönemi için kuraklıkla mücadele tedbirleri ve 2027 eylem planı kapsamındaki çalışmalar değerlendirilerek kararlar alındı.

Tekirdağ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025-2026 tarım yılı değerlendirildi, 2026-2027 dönemi için güncel durum analizi yapıldı.

Toplantıda, yeni tarım döneminde kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Kurumlar arasındaki işbirliği, sorumlulukların belirlenmesi ve görev dağılımı konuları da görüşüldü.

Ayrıca, 2027 yılı eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler değerlendirilerek çeşitli kararlar alındı.

Kaynak: AA
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